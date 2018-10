Programul, arbitrii și observatorii

Liga 4

• Seria Nord, etapa 9

Sîmbătă: • Avântul Bârsana – Recolta Săliștea de Sus. Arbitri: C. Țiplea – S. Homorodan, D. Lung. Observator: C. Săsăran. Orele 13.00+15.00. Terenul din Sighetu Marmației.

Duminică: • Iza Dragomirești – AS Remeți. Arbitri: V. Mare – C. Pintea, S. Grad. Observator: H. Lang. Orele 13.00+15.00.

• Bradul Vișeu de Sus – Plimob Sighetu Marmației. Arbitri: M. Tiniș – C. Mureșan, A. Oșan. Observator: I. Cauni. Orele 13.00+15.00.

• Zorile Moisei – Salina Ocna Șugatag. Arbitri: D. Cociș – P. Ilieș, C. Gheighiș. Observator: V. Oșan. Orele 13.00+15.00.

• Metalul Bogdan Vodă stă.

• Seria Sud, etapa 9

Sîmbătă: • CS Seini – Viitorul... citeste mai mult