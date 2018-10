Liga 4

Seria Nord, etapa 8

Duminică:

• Plimob Sighetu Marmaţiei – Iza Dragomireşti. Arbitri: D. Cociş – V. Vinţ, G. Erdei. Observator: F. Gherghel. Orele 14.00+16.00.

• AS Remeţi – Avântul Bârsana. Arbitri: M. Paşca – A. Tincu, P. Covaci. Observator: D. Stan. Orele 13.00+15.00.

• Metalul Bogdan Vodă – Bradul Vişeu de Sus. Arbitri: C. Ţiplea – E. Kadar, R. Dorca. Observator: C. Mezei. Orele 13.00+15.00.

• Recolta Săliştea de Sus – Zorile Moisei. Arbitri: R. Necrici – I. Husti, G. Sitar. Observator: G. Bărbuş. Orele 13.00+15.00.

