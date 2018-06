Liga 5

Seria 2, etapa 22 (ultima)

Sîmbătă:

• AS Nistru – Rapid Satu Nou de Sus. Arbitri: C. Codrea – B. Mureşan, D. Iosif. Observator: I. Bartha. Ora 18.00. Terenul din Tăuţii Măgherăuş.

Duminică:

• Gloria Sălsig – AS Mireşu Mare. Arbitri: R. Necrici – I. Husti, S. Homorodan. Observator: C. Seres. Ora 18.00.

• AS Carmen Satulung – Dinamic Groşi. Arbitri: V. Andreicuţ – V. Vinţ, Raluca Pteanc. Observator: H. Lang. Ora 18.00.

• Solaris Pribileşti – PHP Iadăra. Arbitri: D. Cociş – V. Parge, C. Erdei. Observator: V. Oşan. Ora 18.00.

• În devans: Topitorul Ferneziu –... citeste mai mult