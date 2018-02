Premierul Viorica Dăncilă a afirmat că va fi aprobat, în şedinţa Executivului, bugetul Fondului de Mediu, menţionând că programele "Rabla clasic", "Rabla plus" şi "Casa Verde" vor continua şi în acest an.



"Tot astăzi, vom aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de Mediu şi administrarea Fondului pentru Mediu. Este pentru prima dată - şi vreau să vă felicit - când acesta este aprobat din timp, încă din luna februarie, ceea ce reprezintă o garanţie în plus că obiectivele de mediu propuse... citeste mai mult