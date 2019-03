„Suntem în momentul în care putem lansa acest program de tuberculoză. Am ales nu întâmplător această dată, pentru că pe 24 martie sărbătorim Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei. Controlul tuberculozei este o prioritate nu doar în România, ci şi la nivel internaţional. Proiectul demarat de Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" are alături, ca parteneri, asociaţiile de pacienţi, societatea civilă. Acest proiect are importanţă strategică pentru eforturile României de a combate această problemă de sănătate publică. Proiectul înseamnă un pas major împotriva tuberculozei. (...) Acest proiect înseamnă screenizarea a... citeste mai mult

ieri, 17:39 in Sanatate, Vizualizari: 32 , Sursa: Adevarul in