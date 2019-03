Programul numit ”Mangalița” nu are deloc succes la Botoșani.



”Nu am avut furnizori de purcei de mangalița și nu am avut procesatori. Nici un procesator de la noi din județ nu a vrut să încheie acel contract care este necesar pentru derularea programului, de a prelua porcii. La programul mangalița nu am avut nici o solicitare, adică solicitări am avut, dar nu am avut cum să derulăm programul,”



Stelică Trofin – director adjunct Direcția Agricolă



Foarte puțini fermieri botoșăneni cresc porci mangaliță, cunoscuți și ca porcul - somon. În spatele acestei decizii stau motive ce... citeste mai mult

acum 53 min. in Locale, Vizualizari: 12 , Sursa: Botosaneanul in