Un nou program guvernamental urmează să fie adoptat prin Ordonanță de Urgență și aduce o noutate absolută în România: economii ale părinților, pentru copii, cu o contribuție din partea statutul, sub formă de prime anuale.

Cum funcționează? Trezoreria Statului va deschide automat conturi copiilor cu vârste de până la 18 ani, iar părinţii vor putea depune bani. Statul va veni cu 600 lei anual, dacă în cont s-au depus într-un an mai mult de 1.200 lei, dar banii vor fi accesibili abia după vârsta majoratului. De asemenea, se aplică o dobândă de 3% pe an.

Ajutor pentru tineri sau împrumit pentru stat?

Programul se vrea un ajutor pentru tineri, dar la fel de bine poate fi... citeste mai mult

