PROGRAM BĂNCI REVELION 2019. ING BANK și-a anunțat programul de Revelion.

PROGRAM BĂNCI CRĂCIUN 2019. In 29 si 30 decembrie, ING va avea program normal in unitatile fara casierie (9-19), iar in cele care au casierie pana la ora 16.

PROGRAM BĂNCI CRĂCIUN 2019. In 31 decembrie, unitatile ING vor avea program doar pana la ora 13.

PROGRAM BĂNCI REVELION 2019. De Anul Nou (1-2 ianuarie) toate unitatile ING Bank vor fi inchise.

