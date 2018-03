Prognoza meteo: Vreme extrem de rece in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza Vremea va deveni deosebit de rece la scara intregii tari incepand de sambata dupa-amiaza, cu valori termice ce vor cobori chiar si cu 10-11 grade fata de cele din aceste zile, in timp ce precipitatiile prognozate vor fi sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare si se vor semnala in majoritatea regiunilor, inclusiv in Bucuresti.

