"Săptămâna viitoare va veni în ţară imunoglobulina pe care am achiziţionat-o prin Mecansimul de Protecţie Civilă, plus că vor mai veni încă câteva mii de fiole de la distribuitori care au întins o mână României. Acele zece mii de doze plus câteva...

Adevarul, 16 Martie 2018