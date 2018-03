Luni (26 martie)

Vremea va continua sã se încãlzeascã uşor în cea mai mare parte a ţãrii, dar valorile termice se vor menţine sub normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros, potrivit Meteoplus.

Vor fi precipitaţii, în general slabe cantitativ, predominant sub formã de ploaie, ziua în sudul şi sud-estul ţãrii şi pe arii mai restrânse în rest, iar noaptea, local, îndeosebi în vest, nord şi centru.

La munte, precipitaţiile vor fi mai ales sub formã de lapoviţã şi ninsoare. La începutul intervalului, izolat, vor mai fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri, trecãtor, în Dobrogea, sudul Banatului şi zona înaltã de... citeste mai mult