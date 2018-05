Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo în Dobrogea pe următoarele două săptămâni.

Ultimele zile din luna mai si prima zi de iunie, vor fi caracterizate de temperaturi in crestere, in medie, maxime de 27 de grade si minime in jur de 16 grade. Ulterior, vremea se va racori, astfel ca, in 3 iunie media valorilor diurne va fi de 21 de grade, iar a celor nocturne, in dimineata de 4 iunie va fi de 13 grade. In cea de-a doua saptamana de prognoza, valorile medii diurne vor ajunge in jurul a 25 de grade in ziua de 5 iunie, iar pana la sfarsitul perioadei de referinta, variatiile nu vor fi... citeste mai mult