Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor.

Potrivit prognozei de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru intervalul martie – mai 2018, in primele 2 luni de primavară, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica, in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se va situa sub normal in restul... citeste mai mult