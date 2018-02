LUNI ÎN ŢARĂ Cerul va avea innorări temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub formă de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificări in zona montană...

Mediafax, 5 Februarie 2018