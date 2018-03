PROGNOZA METEO 8 MARTIE. Curioși să aflați supriza pe care ne-o pregătește vremea de 8 Martie? Ei bine, aflați că... una frumoasă!

Prognoza meteo pentru 08 martie 2018, anunţă temperaturi obişnuite pentru această perioadă, în aproape toată ţara. Astfel, maxima zilei va fi de 8° C, în Dobrogea, iar minima va fi de -3° C, în Sud Vest.

Vremea, 08 martie 2018, în ţară. În Sud şi Sud-Est vom avea parte de nori împrăștiați, iar temperaturile vor porni de la -1° C, în Bucureşti şi vor ajunge la 2° C, în Slobozia. Cerul va fi acoperit în proporţie de aproximativ 32%, cu nori.

Prognoza meteo 8 martie la munte. Și la munte va fi cald de Ziua Femeii. Așadar,... citeste mai mult

