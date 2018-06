Prognoza in urmatoarele doua saptamani. Vremea ramane calda, dar nu lipsesc ploile Regimul termic estimat de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi caracterizat, in general, de o vreme calda, cu valori ridicate in majoritatea regiunilor, insa, pe de alta parte, isi vor face aparitia si intervalele in care sansele de ploaie vor fi destul de mari, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in perioada 18 iunie - 1 iulie, data publicitatii luni.

