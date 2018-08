Profitul OMV Petrom a crescut cu 6%, in primul semestru din 2018 Grupul OMV Petrom a obtinut, in primul semestru din 2018, un profit net de 1,28 miliarde de lei, mai mare cu 6% fata de aceeasi perioada de timp din 2017. Profitul pe actiune este de 0,0227 lei, in crestere cu 6%.

Pentru trimestrul al doilea, compania a anuntat un profit mai mic cu 27%, la 434 milioane de lei, in raport cu al doilea trimestru din 2017.

La jumatatea anului, rezultatul din exploatare al OMV Petrom s-a majorat cu 13%, la 1,781 miliarde de lei, iar... citeste mai mult