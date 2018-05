Profitul net al BVB a crescut cu 42%, in primul trimestru In primul trimestru din acest an, Bursa de Valori Bucuresti a obtinut un profit net consolidat de 4,03 milioane de lei, mai mare cu 42% in comparatie cu primele trei luni din 2017.

Cea mai mare parte (93%) a rezultatului a fost obtinuta din tranzactionare. BET, indicele principal al BVB, a avansat, in primele trei luni din 2018, cu 12,4%, atingand, la jumatatea lunii martie, maximum ultimilor 11 ani: 8.816 de puncte. Cresterea este cea mai mare din randul indicilor principali ai burselor din Uniunea... citeste mai mult