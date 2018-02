Profitul BVB a urcat cu 89%

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a raportat pentru primul trimestru al acestui an un profit net de 2,2 milioane de lei, in scadere cu 11% fata de aceeasi perioada din 2010. Cifra de afaceri a BVB a urcat cu 34,1% in perioada ianuarie-martie, la 5,97...

Financiarul, 26 Aprilie 2011