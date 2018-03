Profitul BMW a atins un nou record: 8,7 miliarde de euro In 2017, Grupul BMW, care detine Mini si Rolls-Royce, a obtinut un profit net in crestere cu 26%, pana la nivelul record de 8,7 miliarde de euro.

Anul 2017 a fost cel mai bun din istoria companiei bavareze si a consemnat al optulea an de venituri si de vanzari record.



Veniturile Grupului BMW au crescut cu 4,8% pana la 98,6 miliarde de euro, iar livrarile de automobile au avansat cu 4,1%, la 2,46 milioane de unitati.



In acelasi timp, livrarile de autovehicule electrice si hibride s-au majorat cu 65,6%, la 103.080 unitati. Compania si-a propus sa-si creasca vanzarile de autovehicule... citeste mai mult

