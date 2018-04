Profit urias pentru compania Baneasa Developments, care opereaza Baneasa Shopping City Baneasa Developments este compania ce opereaza mall-ul din Baneasa, Baneasa Shopping City. Aceasta a avut in 2017 o marja de profit de 35%.

Afacerile companiei Baneasa Developments au o tendinta ascendenta inca din 2014, dupa ce, in 2013, marja de profit scazuse de la 38%, la 24%.

De atunci, profitul s-a majorat semnificativ, de la an la an. In 2017, cifra de afaceri a companiei s-a situat la 232,6 milioane de lei, cu 5% mai... citeste mai mult