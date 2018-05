Profit net record pentru Hidroelectrica: 1,36 miliarde de lei Compania Hidroelectrica a obtinut, in 2017, un profit net de 1,36 miliarde de lei.

Potrivit directorului general al Hidroelectrica, Bogdan Badea, acesta este cel mai mare profit net din istoria companiei.



In 2016, profitul net al companiei producatoare de energie electrica a fost de 1,228 miliarde de lei.



In 2017, EBITDA s-a majorat de la 67%, in 2016, la 69%, si la 74%, in primul trimestru al... citeste mai mult