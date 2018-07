Profit net de 697 milioane de lei pentru BCR Pentru prima jumatate a anului in curs, BCR a anuntat un profit net de 697 de milioane de lei. Creditarea persoanelor fizice a sporit cu peste 50% fata de primul semestru din 2017.

BCR si-a consolidat pozitia de principal partener bancar pentru romanii care vor sa-si cumpere casa, banca detinand peste 20% din creditele imobiliare acordate in primele sase luni din 2018.

Citeste si: Cati bani a facut actionarul majoritar al BCR

Ponderea imprumuturilor neperformante (NPL) a scazut la 6,7%, comparativ cu 8,1%, la 31 decembrie 2017, cu rata de acoperire NPL urcand la 95,3%, in iunie 2018, fata de 92,7%, in... citeste mai mult