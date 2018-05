Profit mai mare cu 26,5% pentru Grupul BRD, in primul trimestru In primul trimestru din acest an, Grupul BRD a obtinut un profit net de 414 milioane de lei, rezultat in crestere cu 26,5% fata de aceeasi perioada din 2017.

A rezultat, astfel, o rentabilitate anualizata a capitalurilor proprii de 22%, fata de 19,3%, in primul trimestru din 2017, si o rentabilitate a activelor de 3%, de la 2,6%, in primul trimestru din 2017. Profitul net la nivelul bancii a atins 392 milioane de lei, la finele primului trimestru din acest... citeste mai mult