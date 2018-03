Profit in scadere sau cresteri sub 5% pentru principalele companii de utilitati in 2017

foto: stocksnap.io Profit in scadere sau cresteri sub 5% pentru principalele companii de utilitati, potrivit rezultatelor preliminare pentru 2017, se arata intr-o analiza Tradeville. Performanta financiara a companiilor din acest sector poate fi interpretata ca fiind esentiala pentru descifrarea modului cum vor fi afectate industriile conexe in viitorul apropiat.

Transelectrica a raportat un profit net preliminar de 26 mil. RON, in scadere cu 90% fata de 2016, evolutie determinata de scaderea tarifelor de transport si a tarifelor din serviciul de sistem tehnologic.... citeste mai mult