Profit de 82,3 milioane de lei pentru MedLife in 2017 MedLife a anuntat, luni, rezultatele financiare pentru anul 2017, raportand o cifra de afaceri consolidata pro-forma de 638 de milioane de lei, in crestere cu 27% fata de 2016, si un profit operational (EBITDA) pro-forma de 82,3 milioane de lei.

Clinicile si divizia de abonamente corporate au cea mai mare pondere in cifra de afaceri anuntata, 173 milioane de lei, respectiv 148 milioane, urmate de spitale si laboratoare, cu 121 milioane, respectiv 118 milioane... citeste mai mult