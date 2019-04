Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a dat publicității date privind profilul alegătorilor din ultimul studiu de tip omnibus. Conform acestora, Partidul Social Democrat este votat de 35% dintre bărbați, 44% dintre cei peste 61 de ani, 41% dintre cei cu studii sub medie și 38% dintre persoanele neocupate. Scorul național al partidului este de 31%, scrie stiripesurse.ro

Partidul Național Liberal are o distribuție echilibrată pe sex și înregistrează scoruri bune între persoanele de până în 60 de ani (26-27%), având mai degrabă studii medii (26%). Scorul național al partidului este de 24%.

Alianța 2020 are o distribuție echilibrat în funcție de sex

