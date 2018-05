Profetiile miliardarului american Warren Buffett

In primul rand, renumitul omul de afaceri nu crede ca Statele Unite si China vor intra intr-un adevarat razboi comericial, pentru ca avantajele oferite de un comert liber sunt "uriase". Dar in calitate de superputeri mondiale, ele pot face uneori "niste prostii", crede investitorul american.



"Din punct de vedere economic, daar si in alte sfere de activitate, SUA si China vor fi doua superputeri mondiale o perioada lunga de timp", prezice seful companiei Berkshire Hathaway.

"Exista interese comune, cum astfel de interese exista intre orice alti subiecti economici de anvergura. Prin urmare, pot aparea frictiuni.... citeste mai mult