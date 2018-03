Ultimele profetii formulate de Baba Vanga, clarvazatoare oarba, nu au fost descifrate in totalitate. Totusii, unii au reusit sa gaseasca in cuvintele batranei indicii despre ce se va intampla prin lume in 2018. Printre altele, clarvazatoarea spunea...

Jurnalul National, 8 Decembrie 2017