Teoriile despre Sfarsitul Lumii sunt foarte raspandite si, desi multe s-au dovedit a fi neadevarate, ele inca suscita un mare interes.

Biblia descrie Apocalipsa ca pe o impartire a lumii pe care o cunoastem in doua, potrivit bzi.ro.

Intr-o parte vor fi cei merituosi, care vor fi salvati si chemati in Ceruri la Dumnezeu, iar in cealalta parte, cei lipsiti de credinta care vor ramane sa indure chimurile pentru faptele lor.

In Apocalipsa lui Ioan 12:1, al 12-lea semn care va prezice Sfarsitul Lumii este aparitia unei femei... citeste mai mult