PROFESORUL TRAIAN NICOLA – 90 (VII)

ACTIVITATEA EXTRADIDACTICA (IV)

«Un oras, ca si o tara, îsi asigura faima prin personalitîtile celebre si nu prin colectivele anonime.» – Prof. univ. dr. Ion M. Oprea

– continuare din numãrul trecut –

Profesorul Traian Nicola a fost un cadru didactic cu deschideri largi si numeroase spre omul de stiintã din domeniul chimiei, si in acelasi timp, cercetãtorul, biograful, biobibliograful de prim rang din tinutul Moldovei de Jos. „A fost un prezent nezgomotos, dar persistent pentru impunerea unui nucleu de societate civilã in Barlad” (dr. Contantin Teodorescu). S-a implicat activ in viata culturalartisticã a Barladului, militand pentru infrumusetarea lui. Nu a plecat din Barlad,... citeste mai mult