PROFESORUL TRAIAN NICOLA – 90 (V)

Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câstigam. – Victor Hugo

ACTIVITATEA EXTRADIDACTICÃ (II)

‘Un oras, ca si o tarã, isi asigurã faima prin personalitãtile celebre si nu prin colectivele anonime.’Prof. univ. dr. Ion M. Opreacontinuare din numãrul trecutÎn anul 1946, Traian Nicola era elev la Colegiul National ‘Ghheorghe Rosca- Codreanu’, si totodatã presedintele Societãtii Literar-stiintifice ‘Stroe Belloescu’. Si fiindcã in acel an se sãrbãtorea centenarul liceului, a fost desemnat sã vorbeascã in calitatea aceasta de prese dinte, despre personalitãtile de seamã care au studiat in aceastã institutie scolarã. În acel moment, a inteles cã trebuie sã se... citeste mai mult