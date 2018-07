PROFESORUL TRAIAN NICOLA – 90 (II)

Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câstigãm. – Victor Hugo

– continuare din numãrul trecut –

ACTIVITATEA DIDACTICÃ (1) Profesorul Traian Nicola si-a inceput activitatea didacticã (imediat dupã absolvirea facultãtii) in anul 1952, in Barlad, predand la trei dintre scolile orasului: Liceul ‘Codreanu’, Liceul ‘Iorgu Radu’ si ‘Scoala Pedagogicã’. Chiar de la debutul ca profesor, a fost inconjurat cu prietenie si afectiune de colegii si elevii sãi. Ca profesor, se situa in fruntea colegilor sãi prin modul de abordare a chimiei, in laborator si in sala de curs, uimind elevii si colegii prin ‘puterea de seductie’ a orelor sale de clasã, care, departe de a fi aride,... citeste mai mult