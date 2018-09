Din 2010, de când am pornit la drum, cu ajutorul oamenilor darnici am adus un zâmbet pe chipul a peste 2000 de copii. Chiar dacă la început ne-a fost greu, cu trecerea anilor am înţeles că nu suntem singuri în proiectele umanitare pe care le derulăm....

Turda News, 12 Aprilie 2016