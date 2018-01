Profesorul de religie, acuzat ca s-a masturbat la scoala, a demisionat In prezent este in desfasurare o ancheta in cazul unui profesor de religie de la Copsa Mica, judetul Sibiu, acuzat de o eleva ca s-ar fi masturbat la scoala, a anuntat ministrul Educatiei, Liviu Pop.

Sursa foto: pixabay.com Social Update 11:32- Preotul profesor de religie a demisionat si nu le va mai preda elevilor, a confirmat, liderul Sindicatului Invatamantului Preuniversitar Sibiu, Teodor Dumitru Firtonea.

Politia si Parchetul au declansat cercetari privind acuzele aduse profesorului preot dupa ce mama uneia... citeste mai mult

