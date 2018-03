Acesta a fost reţinut vineri de poliţişti, cercetările fiind continuate de Secţia 13 Poliţie sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală, a anunţat atunci Poliţia Capitalei.

"În urma audierilor efectuate în cauză, precum şi a altor activităţi procedurale, bărbatul de 40 de ani, cadru didactic, a fost reţinut. Cercetările sunt continuate de Secţia 13 Poliţie sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală", se arată într-un comunicat al DGPMB.

