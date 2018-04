Surpriză incredibilă în sala de concurs. Când profesorii au intrat în clasă au avut parte de o surpriză incredibillă.

În prima bancă, se aflau două tinere, ambele mirese, care fugiseră de la recepția nunților lor ca să dea respectivul examen.

Cele două fete din Nigeria sunt studente la comunicare. Inițial, examenul trebuia să fie dat în luna februarie, însă a fost amânat. Cum nu voiau să renunțe nici la examen, nici la nuntă, Dorcas Atsea și Deborah Atoh au decis ca ceremoniile să se deruleze după programare, scrie 7sur7.be.



