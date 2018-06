Profesori vasluieni invitati la Memorialul Holocaustului

Trei profesori vasluieni vor face parte din delegatia românã care va participa la editia din acest an a Seminarului de formare pe problematica Holocaustului, organizat de Institutul Yad Vashem din Ierusalim.

Institutul de la Yad Vashem din Ierusalim invitã in fiecare an un grup format din 15 profesori, respectiv 14 cursanti si un traducãtor de limbã englezã, la un seminar de formare pe problematica Holocaustului, actiune cuprinsã in Memorandumul incheiat intre Institutul de la Yad Vashem si Ministerul Educatiei Nationale. La editia din acest an a Seminarului de formare pe problematica Holocaustului vor participa si trei profesori vasluieni. Este vorba de Gianina... citeste mai mult