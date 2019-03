Profesori de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă (CSEI) Suceava au participat, în perioada 4-8 martie, în Turcia, la a doua activitate transnaţională de formare în cadrul proiectului Erasmus Plus “Collaboration to Have Abilities as New Goals of Education” (C.H.A.N.G.E.). Activitatea s-a desfăşurat la Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Istanbul, Turcia, unde s-au întâlnit 23 de cadre didactice din cele şase ţări partenere în proiect: şase din Turcia, patru din Grecia, trei din Lituania, trei din România, trei din Italia şi patru din Polonia. Echipa României a... citeste mai mult