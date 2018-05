Intoxicat cu tot felul de informatii venite din partea propagandistilor care il inconjoara, Liviu Dragnea a mentionat intr-o declaratie in spatiul public ca este deranjat de un angajat din cadrul Ministerului Afacerilor Externe • In doar cateva ore, s-a pregatit la foc automat debarcarea lui • Este vorba despre Horatiu Razvan Radu, lector la Universitatea “Al. I. Cuza” din Iasi, agentul guvernamental al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene • Acesta a fost inlocuit de un prieten al ministrului Lia Olguta Vasilescu, un individ care nu a reusit sa treaca nici macar examenul de intrare pe un post de functionar in cadrul... citeste mai mult