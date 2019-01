– la conducerea unitatii au promovat, in urma concursurilor, colonelul Adrian Luca, in functia de inspector sef, si maiorul Eusebiu Bârnat, in cea de prim-adjunct Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Bacau are o noua conducere, dupa o perioada de...

Desteptarea Bacau, 27 Iulie 2016