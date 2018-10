Hepatita C este o afecțiune destul frecventă și destul de dificil de tratat. Dacă nu ai făcut un test, poți trăi cu ea fără să știi că ești bolnav. Însă te afectează, și chiar mult de tot!

Cum afli dacă ești bolnav? Prof. Dr. Liana Gheorghe, șef Secţie III a Departamentului de Gastroentrologie a Centrului de Boli Digestive şi Transplant Hepatic a Institutului Fundeni, ne explica modul în care ne putem feri de această boală și felul în care se poate trata.

A crescut conștientizarea, cu privire la hepatita C, în rândul populației A crescut numărul celor diagnosticați cu hepatita C? Pe fondul alimentației, a stilului de viață etc.?

Prof. Dr. Liana Gheorghe – Nu... citeste mai mult