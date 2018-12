Produsele Zero Carb sunt produse special dezvoltate pentru controlul caloriilor, grăsimilor, carbohidraților, glutenului și al zahărului consumat, fără a renunța la gustul plăcut.

Produsele fabricate de Forpro Carb Control – paste, sosuri, snacks-uri și smoothie-uri – sunt suplimente bogate în proteine pentru dietele de slăbit sau de mențienere.

I. Pastele Triple Zero – zero carbohidrați, zero zahăr, zero grăsimi – sunt fabricate din făină Forpro Carb Control, care are o capacitate extraordinară de a absorbi umiditatea. Poate reține o cantitate de 3 ori mai mare decât masa proprie. Datorită acestui fapt, în 100 g de... citeste mai mult

