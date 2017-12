Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de bun pentru agricultură. S-au înregistrat producţii record, iar în Sălaj producţia de grâu, orz şi orzoaică a fost net superioară celei de anul trecut.

Anunţul a fost făcut de directorul Direcţiei Agricole Sălaj, Valentin Duca, în cadrul unei conferinţe de presă, în care a prezentat principalele realizări la culturile agricole din anul 2017. „În 2016 am avut o producţie medie la grâu de 3.200 de tone, iar în acest an am avut cu 500 de kg mai mult.... citeste mai mult

