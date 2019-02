La Los Angeles au fost decernate premiile Zmeura de Aur (Razzie Awards) pentru cele mai slabe spectacole şi filme din 2018.

John. C. Reilly și Zmeura de Aur / FOTO: Razzie Channel Marele “câștigător” este filmul 'Holmes & Watson', cu cele mai multe trofee: cel mai prost film, cel mai prost regizor, Etan Cohen, cel mai prost rip-off, cel mai slab actor în rol secundar - John. C. Reilly.

Melissa McCarthy are o Zmeură de Aur la categoria cea mai slabă actriţă, pentru interpretarea din comedia 'The Happytime Murders'. Ea a obţinut şi trofeul pentru rolul său nominalizat la Oscar din drama... citeste mai mult

