Productia Ford, de trei ori mai mare in ianuarie: americanii au produs 11.000 de unitati Ecosport la Craiova Ford Ecosport a avut o productie de 11.000 de unitati la uzina de la Craiova in luna ianuarie, in crestere semnificativa comparativ cu valorile anterioare de productie ale fabricii.

Mai multe despre americani, Ford, productie, Craiova, ianuarie, EcoSport, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

ieri, 18:50 in Auto, Vizualizari: 35 , Sursa: 9am in