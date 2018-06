Producţia de gaze naturale a României va creşte în următorii trei ani, până la 10 milioane tone echivalent petrol (tep) în 2021, în timp ce importurile vor scădea la 900.000 tep în 2018 şi se vor menţine constante până în 2021, arată Prognoza echilibrului energetic publicată recent de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Astfel, producţia de gaze va creşte de la 8,76 milioane tone echivalent petrol (tep) în 2018 , la 9,19 milioane tep în 2019 (plus 4,9%), la 9,62 milioane tep în 2020 (plus 4,7%) şi la 10,02 milioane tep în 2021 (plus 4,2%).

Anul trecut, producţia... citeste mai mult