Productia Dacia a scazut cu aproape 3% in primele 10 luni ale anului: Duster, singurul model cu mai multe unitati Dacia a produs aproape 260.000 de unitati la uzina de la Mioveni in primele 10 luni ale anului, in scadere usoara fata de anul trecut, in...

9am, 16 Noiembrie 2017