Producătorul american a murit în oraşul său natal Muscle Shoals, din statul Alabama, marţi, din cauza unui cancer.

Hall a înfiinţat casa de discuri Fame, care a devenit un nume de vârf în istoria muzicii soul din SUA. A lucrat cu vedete precum Otis Redding, Little Richard şi Aretha Franklin, care şi-a înregistrat unul dintre primele sale succese la Fame, cântecul "I Never Loved a Man (the Way I Love You)".

Reuşita şi influenţa de care s-a bucurat în mediul afro-american acest producător alb, care a crescut într-o familie foarte săracă, sunt cu atât mai remarcabile cu cât acesta şi-a desfăşurat activitatea în statul Alabama într-o perioadă marcată de... citeste mai mult

