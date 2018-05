Harvey Weinstein, despre care mai multe femei au spus că le-a hărțuit sexual sau le-a violat, a ales să nu depună mărturie unui juriu convocat de Procuratura din Manhattan, iar trei capete de acuzare au fost emise pe numele lui. Producătorul hollywoodian ar putea fi condamnat la 25 de ani de închisoare.

Anunţul privind mărturia lui a fost făcut de Benjamin Brafman, avocatul lui Weinstein. El este liber, după ce a fost eliberat condiţionat, plătind o cauţiune de un milion de dolari, şi nu are voie să părăsească statele New York şi Connecticut.

Un juriu din New York a...

